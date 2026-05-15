Judicializados presuntos responsables de transportar armas en Bolívar

Procesado fue capturado en el corregimiento de Pasacaballo (Bolívar). // Fiscalía General de la Nación

Elementos materiales probatorios aportados por fiscales de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar, permitieron que jueces de control de garantías, en procesos independientes entre sí, impusieran medida de aseguramiento a dos hombres que estarían portando armas sin la documentación oficial.

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Uno de los procesados es Andy Jiménez Campillo, de 23 años, quien fue capturado en flagrancia el pasado 18 de abril cuando transitaba por el corregimiento de Pasacaballo, jurisdicción de Cartagena (Bolívar). Uniformados de la Policía Nacional, encargados de la captura habrían encontraron en poder del procesado un revólver y cinco cartuchos calibre 32 mm.

En otro hecho fueron judicializados Jaider Antonio Carranza Montes, de 32 años, y Anderson Teherán Casseres, de 23; quienes el pasado 9 de mayo se movilizaban en un vehículo por el barrio Escallón Villa. Durante una requisa de rutinaria, uniformados de la Policía Nacional encontraron en el automotor un arma de fuego y munición para la misma.

Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad en cuanto al delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, imputado por la Fiscalía.