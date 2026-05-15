Fiscalía adelanta jornada de descongestión y justicia restaurativa en el departamento de Bolívar

La Dirección Seccional de Bolívar lideró en Cartagena una estrategia de descongestión para dinamizar la gestión de los despachos judiciales y avanzar en la toma de decisiones en procesos penales.

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La jornada duró dos semanas y fueron citadas 6.000 personas quienes estarían implicadas en 2.969 delitos querellables. De esos, 2.374 culminaron con decisión de fondo, teniendo en cuenta que las partes acogieron las vías de conciliación o desistimiento, y dieron paso al mecanismo de terminación anticipada dentro de una justicia restaurativa.

El apoyo de asesores, fiscales y asistentes permitió que víctimas y victimarios de conductas como injuria, lesiones personales, inasistencia alimentaria, hurtos, estafas en menores cuantías y violencia intrafamiliar, entre otros, llegaran a acuerdos rápidos que incluyeron reparación de daños integrales a las personas afectadas.

Cálculos preliminares muestran que esta actividad generó un impacto procesal en materia de descongestión, eficiencia y respuesta a la ciudadanía, del 79.96 por ciento.

La Fiscalía General de la Nación, en Bolívar, continúa con el compromiso institucional de generar un acceso efectivo a la justicia con gestiones y herramientas ágiles que promueven escenarios de diálogos y reparación en la construcción de una mejor sociedad.