Nuevo Chambacú Pet Family: el nuevo plan para disfrutar con mascotas y lo que debe saber para su uso

Este viernes, 15 de mayo, a las 5:00 de la tarde, el Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz pondrá al servicio de los cartageneros el mayor epicentro para el disfrute gratuito del deporte, la recreación, la cultura y las mascotas: la primera fase del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú.

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Además de la oferta deportiva para Ligas Menores, priorizada en un sector histórico que ha sido cuna de grandes figuras del fútbol cartagenero, se destaca la presencia del ‘Nuevo Chambacú Pet Family’, el espacio ideal para disfrutar y compartir con las mascotas en familia

Tras su inauguración, este viernes, tenga en cuenta que los días 15, 16, 17 y 18 de mayo el espacio estará disponible, en horario de 5:00 p.m. a 9:00 p.m., y la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Umata, ha dispuesto unas recomendaciones y normas básicas para la sana convivencia de las familias y sus mascotas. Tenga en cuenta lo siguiente para el ingreso al ‘Nuevo Chambacú Pet Family’:

-Carnet de vacunas al día de la mascota

-Trailla o correa obligatoria

-Recipiente de hidratación

-Placa o medalla de identificación

-Bolsa para desechos

Para razas de manejo especial:

-Bozal obligatorio

-Correa adecuada y resistente. Se recomienda tipo canasta para mayor comodidad y mejor respiración

Otras recomedaciones:

-Antes de ingresar, tómate una foto con tu mascota y preséntala en el punto de acceso.

-Asegúrate de que tu mascota porte una placa o medalla con: Nombre y número de contacto del tutor.

¡‘Nuevo Chambacú Pet Family, un espacio seguro, responsable y pet friendly!