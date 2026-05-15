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15 may 2026 Actualizado 11:58

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Giro de Italia

🔴 Giro de Italia 2026, etapa 7 en directo HOY: minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

Viva detalle a detalle del ascenso al Blockhaus, que marcará cambios bruscos en la clasificación.

Egan Bernal y Einer Rubio / Getty Images

Egan Bernal y Einer Rubio / Getty Images / Dario Belingheri

Egan Bernal y Einer Rubio / Getty Images
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La séptima jornada del Giro de Italia se lleva a cabo este viernes entre Formia y Blockhaus, un día esperado por el ascenso al final en el puerto de primera categoría, el cual promete marcar cambios en la clasificación general. En ella, Egan Bernal se ubica en la novena posición a 6 minutos y 16 segundos, mientras que Einer Rubio está a 16 minutos.

La fracción de este viernes cuenta con un recorrido de 244 kilómetros, en el que, además del puerto de montaña de primera categoría que marca el final de la fracción, está el puerto de segunda de Roccaraso a casi 165 kilómetros.

Siga acá EN VIVO la etapa 7 del Giro de Italia

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¿Cómo van los colombianos?

Marchan a 5 minutos 13 segundos del grupo de fuga

Así fue el cruce en Venafro, con Jonathan Milan ganando puntos para la camiseta Ciclamino

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Situación de carrera

Cinco pedalistas fugados. Nuevamente aparece el nombre de Diego Pablo Sevilla, quien ha sido uno de los más combativos del Giro. También hace parte Jonathan Milan, buscando su primer triunfo en esta edición

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 7 del Giro de Italia!


David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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