🔴 Giro de Italia 2026, etapa 7 en directo HOY: minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

La séptima jornada del Giro de Italia se lleva a cabo este viernes entre Formia y Blockhaus, un día esperado por el ascenso al final en el puerto de primera categoría, el cual promete marcar cambios en la clasificación general. En ella, Egan Bernal se ubica en la novena posición a 6 minutos y 16 segundos, mientras que Einer Rubio está a 16 minutos.

La fracción de este viernes cuenta con un recorrido de 244 kilómetros, en el que, además del puerto de montaña de primera categoría que marca el final de la fracción, está el puerto de segunda de Roccaraso a casi 165 kilómetros.

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Hay nuevos mensajes -112 ¿Cómo van los colombianos? Marchan a 5 minutos 13 segundos del grupo de fuga Así fue el cruce en Venafro, con Jonathan Milan ganando puntos para la camiseta Ciclamino - 121.5 Situación de carrera Cinco pedalistas fugados. Nuevamente aparece el nombre de Diego Pablo Sevilla, quien ha sido uno de los más combativos del Giro. También hace parte Jonathan Milan, buscando su primer triunfo en esta edición ¡Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 7 del Giro de Italia!



