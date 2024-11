¿Qué ocurrió con el acuerdo que facultaba al alcalde de Armenia a celebrar empréstito?

Armenia

El Tribunal Administrativo del Quindío, invalidó el acuerdo municipal 316 de 2024 del Concejo Municipal de Armenia, donde se otorgaba facultades al alcalde James Padilla, para la celebración de un contrato de empréstito.

En el documento de la sala cuarta de decisión del tribunal señala: “resulta evidente que al autorizarse al Alcalde Municipal de Armenia a realizar operaciones de crédito público hasta por ciento sesenta y seis mil setenta y ocho millones seiscientos trece mil ochocientos diez pesos ($176.078.613.810), las cuales -según se estableció en el parágrafo 2° del artículo 1° del Acuerdo- incluyen una autorización generalizada para suscribir contratos de empréstitos, se vulneró lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 313 de la Carta Política”.

Añadió: “Resulta evidente que la autorización contenida en el Acuerdo acusado, carece de cualquier criterio de temporalidad o precisión, razón por la cual, no son de recibo los argumentos del apoderado del Municipio de Armenia, quien aseguró que “(...) la autorización para el contrato de empréstito no debe estar sometida a una temporalidad específica y menos por 6 meses”, porque se itera, no sólo la autorización no puede ser indefinida, sino porque además, la misma debe ser lo suficientemente clara para observar que la facultad que se otorga sea la efectivamente autorizada al Alcalde Municipal”.

El secretario jurídico de la gobernación del Quindío, Juan Carlos Alfaro especificó que la decisión se da luego de la observación presentada por el departamento relacionada con la falta de temporalidad de las facultades otorgadas para este tipo de autorizaciones que se da a los mandatarios. Además, manifestó que el tribunal que no existe claridad suficiente en el acuerdo respecto a las facultades por eso se genera la invalidez de dicho acuerdo.

Respuesta del alcalde de Armenia

A través de un comunicado se pronunció el alcalde de la ciudad, James Padilla donde expresó que respeta y acata sin vacilaciones el fallo.

En ese mismo sentido señala: “Nuestro equipo asesor ha revisado punto por punto las razones expuestas por el Tribunal, donde encontramos dos situaciones específicamente:

- Establecer un plazo para la autorización que me otorga el Concejo Municipal

- Delimitar o precisar la operación de crédito, es decir, manifestar claramente que se trata de un empréstito y cuál es su destino.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que no existe reparo frente a ningún aspecto técnico o financiero, procederemos a corregir lo determinado por el Tribunal en el respectivo fallo”.

Fue claro con que la ciudad contará con los recursos que le permitirán dar cumplimiento al programa de gobierno para hacer realidad las obras que se requieren para mejorar no solamente la movilidad sino también la competitividad.