Capturan a dos fleteros que actuaban en el norte de Bogotá: Uno de ellos ya había sido capturado

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron en la localidad de Puente Aranda a dos hombres por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Estos dos hombres, mediante la modalidad de fleteo, habrían robado a dos ciudadanas en el sector de Unicentro luego de que retiraran más de 40 millones de pesos de una entidad bancaria.

Gracias al despliegue del plan candado en Bogotá, la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia y la ubicación del celular de una de las víctimas, se logró interceptarlos y capturarlos en el barrio Pensilvania.

Durante el procedimiento se les incautó una pistola y fue inmovilizada la motocicleta utilizada para cometer el hecho. También se recuperó el dinero hurtado.

Además, se pudo establecer que uno de los capturados había sido detenido el pasado 7 de mayo de 2026 en Engativá por la Seccional de Tránsito y Transporte por movilizarse en un carro robado.