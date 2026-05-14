Un equipo boyacense representará a Colombia en el Mundial de Satélites CanSat 2026.

Guardian981, conformado por estudiantes de la UPTC (Sebastián Camilo Niño Niño, Ana María Mendoza Rodríguez, Mónica Juranny Fonseca Ferrucho, Sara Juliana Rodríguez Medina, Santi Esteban Rincón Castro, Sarith Michell Báez Huesa y José Sebastián Garzón), logró clasificar entre los mejores equipos del mundo y competirá del 23 al 25 de mayo en la UNAM, en Ciudad de México.

En esta edición, los equipos deberán garantizar el registro fotográfico, la comunicación y un descenso controlado desde aproximadamente 400 metros de altura mediante un sistema autónomo.

Entre ellos está Sebastián Niño, joven sogamoseño de 23 años apasionado por la física, la robótica y la astronomía, quien además ha trabajado llevando ciencia y tecnología a niños de zonas rurales junto a ConcienciaCol. A lo largo de su trayectoria también ha participado en competencias internacionales de robótica, talleres y charlas de astronomía, congresos nacionales e internacionales, visitas guiadas y actividades de divulgación en el Observatorio Astronómico Goranchacha, además de realizar un intercambio académico internacional en Brasil, donde desarrolló actividades y proyectos junto a estudiantes y comunidades, fortaleciendo iniciativas enfocadas en acercar la ciencia y la tecnología a comunidades rurales del departamento de Boyacá.

Sobre el proceso clasificatorio, se destaca que la experiencia ha estado marcada por los retos técnicos, el aprendizaje constante y el trabajo en equipo. Más allá de la competencia, ha sido una oportunidad para demostrar que desde Boyacá también se desarrollan proyectos de alto nivel en robótica y tecnología espacial.