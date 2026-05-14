TINI arrasa en Bogotá: preventa agotada para su esperado World Tour

MADRID, SPAIN - MAY 20: Tini Stoessel attends the El Corte Inglés 'New' campaign presentation at the El Corte Ingles store Castellana on May 20, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images) / Carlos Alvarez

La cantante argentina TINI Stoessel ha vuelto a demostrar por qué es una de las artistas más influyentes de la música latina actual.

Su esperado “TINI World Tour” llegará a Bogotá el próximo 18 de septiembre en el Movistar Arena.

La respuesta del público ha sido inmediata: la preventa exclusiva para fans se agotó en tiempo récord, dejando en claro la enorme expectativa que rodea este espectáculo.

Con la preventa ya cerrada, la venta general de entradas está oficialmente disponible, lo que abre la oportunidad para que sus seguidores logren asegurar un lugar en una noche que promete ser inolvidable.

El concierto forma parte de una gira internacional que llevará a TINI por diferentes ciudades del mundo, consolidando su carrera como una de las más sólidas de la región.

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La artista, conocida por su versatilidad y energía en el escenario, prepara un show cargado de coreografías impactantes, visuales futuristas y una selección de sus mayores éxitos.

Además, los fanáticos podrán disfrutar de un momento muy especial: TINI incluirá en su repertorio algunas de las canciones más recordadas de la serie Violetta.

El proyecto que la catapultó a la fama internacional y que aún vive en el corazón de sus seguidores.

La elección de Bogotá como una de las paradas del tour no es casualidad. La capital colombiana se ha convertido en un punto clave para los grandes espectáculos internacionales.

El fenómeno TINI no solo se refleja en la venta de entradas, sino también en el entusiasmo de sus seguidores en redes sociales.