Segunda fase desfalco UNGRD: Tres de los ocho procesados están negociando preacuerdo con Fiscalía
Se trata de Ana María Riveros, Sonia Rocio Romero y Édgar Riveros Rey.
Justicia
Caracol Radio conoció en primicia que tres de los ocho procesados por la segunda fase del desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, iniciaron negociaciones con la Fiscalía General de la Nación.
Se trata de: Ana María Riveros, Sonia Rocio Romero y Édgar Riveros Rey.
Esto en medio de la investigación que adelanta el ente acusador por la presunta entrega irregular de $100 mil millones en un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y la UNGRD.
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...