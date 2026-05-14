Segunda fase desfalco UNGRD: Tres de los ocho procesados están negociando preacuerdo con Fiscalía

Justicia

Caracol Radio conoció en primicia que tres de los ocho procesados por la segunda fase del desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, iniciaron negociaciones con la Fiscalía General de la Nación.

Se trata de: Ana María Riveros, Sonia Rocio Romero y Édgar Riveros Rey.

Esto en medio de la investigación que adelanta el ente acusador por la presunta entrega irregular de $100 mil millones en un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y la UNGRD.