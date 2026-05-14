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14 may 2026 Actualizado 16:40

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Justicia
PRIMICIA

Segunda fase desfalco UNGRD: Tres de los ocho procesados están negociando preacuerdo con Fiscalía

Se trata de Ana María Riveros, Sonia Rocio Romero y Édgar Riveros Rey.

Funcionarios de UNGRD radicaron denuncia contra Leonidas Name y Carlos Carrillo

Funcionarios de UNGRD radicaron denuncia contra Leonidas Name y Carlos Carrillo

Funcionarios de UNGRD radicaron denuncia contra Leonidas Name y Carlos Carrillo

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

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Justicia

Caracol Radio conoció en primicia que tres de los ocho procesados por la segunda fase del desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, iniciaron negociaciones con la Fiscalía General de la Nación.

Se trata de: Ana María Riveros, Sonia Rocio Romero y Édgar Riveros Rey.

Esto en medio de la investigación que adelanta el ente acusador por la presunta entrega irregular de $100 mil millones en un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y la UNGRD.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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