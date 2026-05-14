Se mueve Canal Ferretero en Colombia: Sodimac – Corona adquiere Sumatec

La reciente adquisición de Sumatec por parte de Sodimac Colombia no es solo un movimiento corporativo; es una jugada estratégica el canal ferretero. Tras 68 años de tradición familiar, la firma se integra al gigante controlado por la Organización Corona, sellando una operación que redefine el mapa del retail especializado en el país.

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El peso de las cifras es contundente. Sodimac, que registró ventas por $6,94 billones en 2025, absorbe a un jugador que reportó ingresos por $350.000 millones en el mismo periodo.

No es una simple suma de locales; es la expansión de una red de 42 a 55 sucursales, donde los 13 puntos de venta de Sumatec aportan un valor técnico e industrial que el retail de hogar no poseía.

Esta jugada maestra fue posible gracias a una inyección de capital estratégica: la familia Corona vendió su participación directa en Falabella por USD 159 millones en junio de 2025. Ese flujo de caja se ha volcado hoy a fortalecer el núcleo del negocio.

Al integrar el holding de Sumatec, que abarca 15 empresas especializadas (incluyendo nombres como Flexco, París Constructor, Pintex, Pintunal, Ferricentro, Entremes y Noatec), Sodimac no solo compra estanterías, sino el control del suministro técnico e industrial desde su origen en 1957.

Para el mercado colombiano, el mensaje es claro: la brecha entre el retail ferretero tradicional y el especializado se cierra.

Estamos ante un ecosistema que combina el poder de una facturación billonaria con la precisión de la herramienta profesional, redefiniendo la competencia en el sector de la construcción. En conclusión, la adquisición de Sumatec por Sodimac marca un hito de consolidación en un sector tradicionalmente fragmentado.

A diferencia de las frecuentes fusiones en los sectores tecnológico, bancario o de consumo masivo donde la escala financiera dicta las reglas, sumado a frecuentes adquisiciones hostiles, este movimiento en el canal ferretero industrial es una rareza estratégica. Resalta la importancia de integrar el conocimiento técnico especializado con el músculo del retail moderno.

Al absorber un holding de 15 empresas y décadas de experiencia técnica, Sodimac no solo expande su red, sino que blinda su liderazgo frente a la informalidad y la competencia regional