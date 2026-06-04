Dos sujetos con amplio prontuario delincuencial fueron capturados en el barrio Alto Bosque

La ofensiva contra el tráfico local de estupefacientes en Cartagena no se detiene. En el barrio Alto Bosque, la Policía Nacional capturó en flagrancia a dos presuntos expendedores de droga que fueron sorprendidos comercializando marihuana en vía pública. Entre ambos registran más de 20 anotaciones judiciales por diferentes delitos.

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El operativo fue realizado en el barrio Alto Bosque, mediante actividades de registro y control, en el que fueron capturados ‘César’ y ‘Anuar’, de 25 y 53 años de edad, respectivamente, por el delito de tráfico de estupefacientes.

Los capturados fueron sorprendidos expendiendo los alucinógenos en vía pública, incautándoles 100 dosis de marihuana, listas para su comercialización.

Es de resaltar, que alias ‘César’, fungía como coordinador de puntos móviles de expendio al servicio de las estructuras criminales. Además, presenta un amplio prontuario criminal que data desde el año 2018, por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes, fuga de presos y maltrato animal.

De igual forma, ‘Anuar’, quien presuntamente cumplía funciones como expendedor, presenta cuatro anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de tráfico de estupefacientes, lesiones culposas y violencia intrafamiliar.

Este punto de expendio móvil mensualmente distribuía, al parecer, más de 15 mil dosis de estupefacientes, con una renta criminal cercana a los 50 millones de pesos.

Los elementos incautados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

En lo corrido del año se han capturado más de 1.534 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 613 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Seguimos debilitando las estructuras multicrimen que obtienen rentas ilegales a través del tráfico de estupefacientes. Cada captura representa un avance en la recuperación de espacios seguros para nuestros ciudadanos y un golpe directo a las economías criminales que afectan la convivencia en Cartagena”, manifestó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.