Real Cartagena: ganar o ganar este domingo 17 de mayo en Bogotá

Tras el duro revés sufrido en su más reciente presentación, Real Cartagena ya centra toda su atención en el próximo desafío por los cuadrangulares semifinales del Torneo de Ascenso.

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El equipo auriverde se medirá este domingo 17 de mayo ante Bogotá FC en el estadio Metropolitano de Techo, en un compromiso determinante para sus aspiraciones de seguir luchando por un lugar en la final.

Aunque la organización del campeonato aún no ha oficializado la hora del encuentro, el choque genera gran expectativa entre la afición cartagenera, consciente de la importancia de rescatar unidades en condición de visitante en esta etapa definitiva del certamen.

La escuadra heroica llega a este nuevo reto luego de caer 3-0 frente a Unión Magdalena, resultado que ajustó la disputa por los primeros lugares del grupo B y dejó al conjunto bolivarense obligado a reaccionar para no ceder terreno en la pelea por el ascenso.

En la tabla de posiciones, Real Cartagena se mantiene en la segunda casilla del grupo B con siete unidades, igualado en puntos con Unión Magdalena, que conserva el liderato gracias al punto invisible.