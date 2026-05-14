Población en cárceles rusas bajó en más de 180.000 presos desde la guerra en Ucrania

Imagen de referencia de un preso en su celda (Crédito: Getty Images) / Gideon Mendel

El número de presos en Rusia disminuyó en más de 180.000 personas en cinco años, en parte debido a que Moscú envía convictos a combatir en Ucrania, afirmó el jefe del sistema penitenciario ruso el jueves.

En cuatro años de guerra, Rusia ofreció a los presos contratos con el ejército para luchar en Ucrania y reducir sus condenas, siempre que sobrevivan.

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Rusia (que cuenta con una enorme red penitenciaria heredada de los campos de trabajo soviéticos) tiene una de las mayores poblaciones carcelarias del mundo, aunque ese número fue disminuyendo en las últimas dos décadas.

“Si a finales de 2021 había 465.000 (presos), ahora hay 282.000”, declaró el director del servicio penitenciario ruso, Arkadi Gostev, según la agencia estatal TASS. Esto representa una caída de casi 40%.

Alrededor de 85.000 de los reclusos actuales están en detención preventiva, añadió.

Se aplican penas alternativas para liberar las cárceles

Arkadi Gostev señaló que el descenso se debe en parte al reclutamiento del ejército, pero también a la mayor aplicación de penas suspendidas y otras formas de castigo.

Los presos que regresan del frente en Ucrania han provocado un aumento de la delincuencia y tensiones sociales en Rusia.

Gostev también afirmó que miles de reclusos trabajan en instalaciones de producción en apoyo del ejército, contribuyendo a la economía en tiempos de guerra. Los presos rusos son a menudo obligados a trabajar en un sistema heredado del Gulag soviético.

“Durante el año destinamos adicionalmente a 16.000 internos para estos fines (militares), específicamente para la fabricación”, indicó TASS citando a Gostev.

Rusia sufre escasez de mano de obra durante la ofensiva, con cientos de miles de hombres en el frente y un número similar que abandonó el país tras la movilización.

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