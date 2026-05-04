No hay que negar existencia de red de trata organizada por Estado ruso: FIDH sobre reclutamiento

En los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en donde recientemente se elaboró un informe en donde se analizó el presunto reclutamiento de extranjeros por parte de Rusia, entre ellos colombianos, para la guerra.

“Las cifras son un tema muy complicado, pero hay entre 200 y 400 colombianos. Se habla de, tal vez, 10.000 cubanos, pero claro, se sabe de los presos de guerra y se sabe de los muertos, pero es muy difícil tener una cifra clara sobre cuántas personas. Se tiene que hay alrededor de 30.000 extranjeros que han sido reclutados para hacer la guerra en Rusia”, comentó la experta en su primera intervención.

Así mismo, explicó que el “principal foco de captación a nivel mundial son los coreanos del norte, con probablemente mínimo 14.000 coreanos (reclutados)”.

Dos esquemas: mercenarios y trata de personas

Uno de los aspectos que alerto en la investigación es que no solo existe un modelo ya conocido de mercenarios, en donde las personas ven una publicidad para ir a la guerra y van, o que son contratados y van, sino que hay también una red de trata de personas.

En el caso de Cuba “hay un tema de población vulnerable, hay un tema también de relación histórica con Rusia y en la situación de Colombia también está el tema de la guerra y de los militares, pero como probablemente leyeron la investigación, uno de los mensajes principales de ella es que denunciamos el hecho que no estamos frente a esquemas de mercenarios que salen a hacer la guerra en el frente ruso, sino que también hay esquemas de redes de trata”.

“Lo que estamos, justamente, diciendo, es que existen los dos esquemas y que no hay que negar la existencia de esta red de trata que está siendo organizada por el Estado ruso”, enfatizó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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