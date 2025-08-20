Haití ya tiene un plan para recuperar su estabilidad: esta es la hoja de ruta

La Organización de Estados Americanos presentó una hoja de ruta con la que se espera lograr la paz y desarrollo de Haití. Este plan es respaldado por la comunidad internacional. (foto: Guerinault Louis/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, presentó un hoja de ruta con la que se espera dar “soluciones concretas a la grave crisis de seguridad e institucional en Haití, al tiempo que fortalece la coordinación de la cooperación internacional y regional”.

La meta es que este plan sea implementado entre 2025 y 2028.

La hoja de ruta

Según la OEA, la Hoja de Ruta es “un plan dinámico y en evolución que se actualizará en función de las circunstancias y necesidades cambiantes en Haití”.

Las claves de este plan se concentran en cuatro puntos:

Liderazgo Haitiano y Apropiación Nacional: El plan tiene como objetivo fortalecer las instituciones nacionales y garantizar la soberanía, con apoyo internacional coordinado a través de la OEA, CARICOM, la ONU y socios interamericanos.

¿y el costo?

En este plan estratégico también se han contemplado una serie de gastos que se distribuyen en cinco pilares para llevar adelante el plan y que se estima que llegaría a los 2.600 millones de dólares. Así se distribuye:

Estabilización de la seguridad y consolidación de la paz: las medidas inmediatas relacionadas a la reconstrucción de la policía nacional haitiana, la reforma del sistema judicial y desmantelar economías. Costo estimado: 1.336 millones de dólares.

las medidas inmediatas relacionadas a la reconstrucción de la policía nacional haitiana, la reforma del sistema judicial y desmantelar economías. Consenso político y apoyo a la gobernanza: la transición política y las garantías democráticas creando una nueva constitución y estableciendo trabajo conjunto con la CARICOM. Costo estimado: 8 millones de dólares.

la transición política y las garantías democráticas creando una nueva constitución y estableciendo trabajo conjunto con la CARICOM. Procesos electorales y legitimidad institucional: Este pilar se centra en el apoyo al Consejo Electoral Provisional (CEP) y a la Oficina Nacional de Identificación (ONI) para garantizar elecciones libres, justas y transparentes. Costo Estimado: 104,1 millones de dólares.

Este pilar se centra en el apoyo al Consejo Electoral Provisional (CEP) y a la Oficina Nacional de Identificación (ONI) para garantizar elecciones libres, justas y transparentes. Respuesta humanitaria: Entrega y distribución de asistencia a nivel de alimentos, agua, salud, educación y vivienda. Este pilar incluye garantías de mantener la dignidad humana. Costo estimado: 908,2 millones de dólares.

Entrega y distribución de asistencia a nivel de alimentos, agua, salud, educación y vivienda. Este pilar incluye garantías de mantener la dignidad humana. Desarrollo sostenible y progreso económico: Restablecimiento de servicios básicos, promoción de una agricultura que no colapse ante las variaciones climáticas, fortalecimiento de todas las empresas (MIPYMES), expansión de infraestructura y desarrollo de sistemas de protección social. Costo estimado: 256,1 millones de dólares.

Lo que viene

Aunque el plan está relativamente listo con el liderazgo de autoridades haitianas, respaldo de la OEA y apoyo de varios miembros de la Comunidad Internacional, se espera afinar más puntos de esta hoja de ruta con ayuda de otros organismos como Naciones Unidas.

Adicionalmente se planea: