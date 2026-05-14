Gobernador Yamil Arana alcanzó 72% de aprobación digital y es el mejor del país

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, volvió a ratificar su liderazgo político y administrativo en la región Caribe al ubicarse en el primer lugar de favorabilidad digital entre todos los mandatarios departamentales del norte del país, según el informe especializado “Panorama Digital de las Regiones – Caribe”, edición No. 2, de la firma Toro Digital.

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El estudio, elaborado a partir de herramientas de social listening, análisis de conversación pública, medios digitales y comportamiento ciudadano en redes sociales, confirmó que Arana alcanzó un sólido 72 % de aprobación digital, posicionándose por encima de los demás gobernadores del Caribe colombiano.

Detrás del mandatario bolivarense aparecen:

* Erasmo Zuleta, con 70 %.

* Jairo Aguilar Deluque, con 62,9 %.

* Elvia Sanjuán, con 56 %.

* Eduardo Verano de la Rosa, con 52,9 %.

* Lucy García Montes, con 49,9 %.

* Margarita Guerra, con 43 %.

Más allá de las cifras, el resultado refleja un fenómeno político evidente: la constante presencia de Yamil Arana en las comunidades, el cumplimiento de compromisos históricos y la ejecución visible de obras mantienen vigente su liderazgo y fortalecen su conexión con la ciudadanía.

El mandatario bolivarense ha construido una imagen de cercanía permanente con la gente, recorriendo municipios, supervisando proyectos y respondiendo directamente a las necesidades de las comunidades, una dinámica que hoy se traduce en respaldo ciudadano y amplia conversación positiva en plataformas digitales.

El informe también destaca que Arana registra uno de los mayores niveles de alcance potencial digital de toda la región Caribe, con cerca de 300 millones de impactos potenciales, consolidándose como uno de los gobernadores con mayor visibilidad e influencia en el ecosistema digital colombiano.

La medición evaluó variables relacionadas con ejecución, seguridad, desarrollo económico y transparencia, tomando como periodo de análisis desde el 1 de enero de 2024 hasta el 30 de abril de 2026.

Los resultados ratifican que la gestión de Yamil Arana no solo mantiene alta aceptación en redes y medios digitales, sino que además proyecta una figura política fortalecida, con liderazgo regional y una conexión ciudadana que sigue creciendo a partir de resultados concretos en el territorio.