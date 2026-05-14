Fito Páez lanza el cortometraje “Todos los Fitos” y revela su esperado álbum “Shine”

El músico argentino Fito Páez vuelve a innovar en la escena artística con el lanzamiento de “Todos los Fitos”.

Un cortometraje dirigido por José Fogwill que presenta cuatro versiones del artista conviviendo en un mismo espacio.

El anuncio se complementa con el lanzamiento de su nuevo álbum “Shine”, cuyo pre-save ya está habilitado en Spotify.

En el corto, se vislumbran distintas etapas de la vida del artista: el Fito del 63, el de Circo Beat, el del 2014 y el actual.

En un living nocturno, los cuatro Fitos dialogan en una conversación circular, revelando un multiverso Páez donde el tiempo rompe su linealidad y se vuelve circular.

El Fito actual se enfrenta a sus versiones pasadas, reflexiona sobre su trayectoria y comparte lo que hubiera querido escuchar en su juventud acerca del futuro.

El plano musical está protagonizado por el nombre del disco, “Shine”, que encarna el renacer de Fito Páez tras el accidente doméstico sufrido en septiembre de 2024, cuando debió ser intervenido quirúrgicamente por la fractura de nueve costillas.

En el corto, el Fito actual explica a sus otros “yo” el sentido de este nuevo material, mientras todos repiten como un mantra: “Shine, Shine, Shine”.

El resultado es una obra que combina música y cine en un diálogo introspectivo. “Shine es circular, y la música es lo que nos trajo hasta acá”, afirma el Fito actual en el corto, subrayando que lo que importa es la música.

Con este lanzamiento, Fito Páez reafirma su capacidad de reinventarse y de dialogar con su propia historia, ofreciendo a sus seguidores una experiencia artística única que recorre desde su pasado, presente y futuro.