Este año, 38 menores solo han recibido clase dos semanas en una I.E. de la zona rural de Remedios

Remedios- Antioquia

La comunidad del corregimiento de Carrizal en el municipio de Remedios ha manifestado una preocupación porque más de 30 menores de edad no están recibiendo clase desde el mes de enero debido al traslado del profesor que atendía exactamente el grado tercero.

Expresan que los 38 menores de la Institución Educativa La Cruzada, sede Carrizal, no están recibiendo ningún tipo de acompañamiento académico. Se la pasan en el caserío jugando, lo que tiene afectado el proceso de aprendizaje de estos en una zona donde hacen presencia los grupos armados ilegales. Aunque son muy pequeños, los padres de familia temen que puedan ser presas del reclutamiento forzado.

La comunidad manifiesta que esta queja ha sido elevada en reiteradas ocasiones a la alcaldía por medio de la Secretaría de Educación local, la cual a su vez ha solicitado a la Gobernación de Antioquia que envíen el docente de reemplazo para que los menores del grado tercero puedan retornar a clases, las cuales solo recibieron dos semanas en el mes de enero.

Pero la I.E. de Carrizal no solo está solicitando un profesor; la misma situación la están padeciendo los estudiantes de bachillerato de la Institución Educativa Ignacio Yepez, Sede La Cruz, que están sin profesor.

Solicitan a la Secretaría de Educación departamental enviar cuanto antes los profesores faltantes, ya que los más afectados son los menores, ya que sus padres temen que ellos terminen llevando a cabo actividades que pongan en riesgo su integridad.

Caracol Radio consultó a la secretaria de Educación de Antioquia para conocer cómo avanza el proceso de estas plazas educativas y está a la espera del reporte sobre esta queja de la comunidad.