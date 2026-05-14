Mahmud Abás promete elecciones palestinas sin calendario; Fatah renueva su cúpula por primera vez

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, prometió este jueves seguir adelante con las reformas dentro de esa institución y anunció que está preparado para celebrar las elecciones presidenciales y parlamentarias largamente postergadas.

El partido de Abás, Fatah, inició una conferencia de tres días para elegir un nuevo comité central, su máximo órgano de conducción, por primera vez en 10 años, mientras enfrenta desafíos existenciales a raíz de la guerra en Gaza.

“Renovamos nuestro pleno compromiso de seguir trabajando en la aplicación de todas las de reforma que prometemos (...) Estamos preparados para celebrar elecciones presidenciales y medidas legislativas”, dijo Abás en un discurso ante el partido, aunque no adelantó un calendario.

“El pueblo palestino es el único en el mundo que vive bajo ocupación. Celebrar hoy nuestra conferencia en la tierra de nuestra patria confirma nuestra determinación de seguir por la senda democrática y abrir el camino a la juventud ya las mujeres”, declaró el dirigente.

Abás, de 90 años, encabeza la Palestina, que ejerce una administración limitada en Cisjordania ocupada.

Abás y la Autoridad Palestina están sometidos a una creciente presión por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y los países árabes para aplicar reformas y celebrar elecciones, en medio de acusaciones generalizadas de corrupción, estancamiento político y pérdida de legitimidad del organismo entre los palestinos.

Se espera que el nuevo Comité Central de Fatah desempeñe un papel clave en la era posterior a Abás, y observadores se preguntan si por fin podría dimitir tras más de dos décadas al frente del movimiento, pese a la falta de un sucesor claro.

Esta conferencia tiene lugar en momentos en que el movimiento nacional palestino se enfrenta a algunos de sus “desafíos más serios en nuestra lucha”, dijo a la AFP Jibril Rayub, actual secretario general del Comité Central, antes de la conferencia.

Históricamente, Fatah ha sido la facción predominante de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que aglutina a la mayoría de grupos políticos pero excluye a los islamistas Hamás y la Yihad Islámica.

En años recientes, la popularidad e influencia de Fatah han disminuido en medio de divisiones internas y una creciente frustración pública por el estancamiento del proceso de paz con Israel.

La sensación de decepción dio lugar a un aumento del apoyo al rival Hamás, que en las elecciones de 2006 obtuvo importantes avances políticos en Cisjordania, que ganó holgadamente, antes de expulsar casi por completo a Fatah de la Franja de Gaza tras enfrentamientos.