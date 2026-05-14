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Experto prevé una posición “cauta” de China ante conflicto Irán-EE.UU. para no afectar relaciones

William Klein, exmiembro del Servicio Exterior Superior del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el encuentro entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en China, donde se habló de la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

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¿Qué significa la decisión de Irán de abrir el estrecho de Ormuz para buques chinos?

“Las cosas se mueven muy rápido en este momento. China, al igual que EEUU, tiene interés de que el conflicto llegue a su fin. Sin embargo, hay incertidumbre sobre lo que va a pasar”, dijo.

¿China estaría dispuesta a pasar las intenciones de EEUU en Irán?

Aseguró que cree que China tratará de ser “cauta” a la hora de tomar partida por algún lado de forma explícita.

“Por un lado, China no quiere apoyar la guerra de Estados Unidos contra Irán, pero tampoco quiere que el conflicto perjudique su relación con EE.UU.”, dijo.

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Es por esto que explicó que China tratará de ser “equilibrada” en sus decisiones y expresiones para no afectar su relación con el país norteamericano y tampoco afectar su suministro de petróleo.

¿Cierre del estrecho de Ormuz es un negocio prestablecido?

Se mostró escéptico ante el interrogante y manifestó que, en caso de no podría haber un acuerdo entre China y Estados Unidos, donde los asiáticos se ven beneficiados sobre Taiwán y los estadounidenses con la reapertura del estrecho de Ormuz, los intereses de cada nación chocan: los de Irán, los de Taiwán, los de China y los EE.UU.

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¿Qué tipo de apertura habrá en el estrecho de Ormuz?

“Es difícil predecirlo, pero permitirle a Irán cobrar peajes es algo que EE.UU. y otros países no aceptarían”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: