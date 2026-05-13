Del FICCI a Cannes: proyectos de la edición 65 llegan al festival más prestigioso del mundo

A pocas semanas del cierre de la edición 65 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, FICCI, el festival comienza ya el recorrido hacia su próxima edición con una destacada presencia en Cannes 2026, marcada por la circulación internacional de proyectos que hicieron parte de sus espacios de industria y por la participación de su equipo en el Marché du Film.

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Del Work in Progress del FICCI a Cannes

Uno de los momentos más significativos de esta edición será el estreno dePELOTÓN TURENO, cortometraje de Theo Montoya, seleccionado en la Competencia Oficial de Cortometraje del Festival de Cannes.

El proyecto participó recientemente en Work in Progress Colombia Cortometraje durante la edición 65 del FICCI, consolidando un nuevo caso de circulación internacional para las películas que pasan por los espacios de Industria del festival. Este se suma al de otros proyectos recientes que hicieron parte de nuestro WIP y posteriormente tuvieron estrenos y reconocimientos internacionales. Entre ellos se encuentranALMA DEL DESIERTOde Mónica Taboada-Tapia, estrenada en Giornate degli Autori del Festival de Venecia;EN TIERRAde Simón Uribe Martínez, estrenada en IDFA; oFUTURO FUTUROde Davi Pretto, presentada en Karlovy Vary; yFRÍO METALde Clemente Castor, película que recibió el Prix Georges de Beauregard International en FIDMarseille.

Sobre este proceso, Ansgar Vogt, director artístico del FICCI, afirma: “Las secciones Work in Progress se han convertido en un centro neurálgico para proyectos cinematográficos prometedores y de gran calidad. Muchos de estos proyectos han celebrado su estreno mundial en festivales de primer nivel tras participar en el FICCI, demostrando así la relevancia y el atractivo del festival como punto de referencia para proyectos cinematográficos iberoamericanos.”

“Al mismo tiempo, dan fe de la trayectoria artística y estratégica que el FICCI lleva siguiendo desde hace tres años: la identificación y el apoyo a nuevas generaciones, así como la visibilización de nuevos proyectos cinematográficos de directoras y directores con una filmografía destacada.”

Cartagena Fantastic llega a Cannes

Entre los anuncios realizados durante el FICCI 65 estuvo el lanzamiento de Cartagena Fantastic, una nueva apuesta que reunirá conversaciones con referentes del cine latinoamericano de terror y abrirá nuevas posibilidades de circulación para proyectos de género. Como parte de esta iniciativa nació Vertical Cinema, alianza entre Industria FICCI, Mórbido y AG Studios, orientada a proyectos de género concebidos para circulación internacional y exhibición en el Fantastic Pavilion del Marché du Film de Cannes.

Así es como, en los siguientes días, se estará haciendo un Showcase en Cannes de estos resultados, con las obras A destiempo de Laura Antonia Zambrano,Subconsciente de Alejandra Rocas,Visor de Carlos Armando Castillo, Aldaba de Jesús Rodríguez “Chiva”, Ánima de marea de Laury T. Herrera, Tras los espejos de Rodo Arrascue, y No nacidos de Liannys Badillo Acosta, este último una producción protagonizada y realizada por talento cartagenero, rodada en distintos escenarios de la ciudad.

Sobre esta iniciativa, Mónica Moya, directora de Industria FICCI, afirma: “Cuando hablamos de cambios en los formatos y hábitos de consumo, el género es el territorio que menos miedo tiene de asumir riesgos estéticos y formales. Desde ahí, para un festival como el FICCI, caracterizado por su apuesta por nuevos talentos iberoamericanos, la creación de un espacio como Cartagena Fantastic resulta natural.”

Presencia institucional del FICCI en Cannes 2026

La presencia institucional del FICCI en Cannes contará igualmente con la participación de Margarita Díaz, directora general del festival; Ansgar Vogt, director artístico; y Loreta Gandolfi, curadora internacional, lo que permitirá fortalecer los vínculos internacionales del FICCI y acompañar el recorrido de nuevas películas y cineastas iberoamericanos en algunos de los principales escenarios del cine mundial.