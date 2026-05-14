Colección Alejandro Crocker sorprende en Bogotá Fashion Week: “ni botones ni cremalleras nuevas”

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En medio de la novena edición del Bogotá Fashion Week, que se realiza en Ágora Bogotá, el diseñador colombiano Alejandro Crocker presentó junto a la marca Gef la colección “Transparencia”, una apuesta por la sostenibilidad y la economía circular que ya genera impacto en la industria de la moda a nivel internacional.

En 6AM W con Julio Sánchez Cristo, Crocker explicó que esta es la primera colección masiva en el mundo elaborada completamente a partir de prendas reuti

“Es la primera colección en el mundo, masiva, donde no se compró absolutamente nada, ni un botón, ni una cremallera”, afirmó Alejandro Crocker.

Moda sostenible con impacto social en Colombia

Uno de los aspectos más destacados de la colección fue el componente social. Para la fabricación de las prendas participaron 22 mujeres cabeza de familia y pequeños talleres locales, quienes trabajaron en el desmonte y reconstrucción de piezas que provenían de inventarios fuera de circulación.

Según Crocker, la idea era demostrar que la moda masiva también puede contribuir a la construcción de tejido social y generar nuevas oportunidades laborales.

“Desarmamos absolutamente todas las piezas que llegaron, nuevas, pero de inventario, y volver a ensamblar todas esas piezas contando una nueva historia”, explicó.

El diseñador aseguró que “Transparencia” busca acercar al consumidor a procesos más responsables y conscientes dentro de la industria textil.

La colección incorpora pasaporte digital para rastrear cada prenda

Otro de los anuncios que llamó la atención durante el Bogotá Fashion Week fue la implementación de un pasaporte digital en cada una de las prendas de la colección.

A través de un código, los compradores podrán conocer el origen de la pieza, quién la fabricó, cuál fue su impacto ambiental y cuáles son las opciones para repararla, revenderla o donarla.

“Cada una de estas piezas tiene un código donde el consumidor final puede escanear y ver todo el recorrido de esa pieza”, señaló Crocker.

El diseñador destacó que esta tecnología busca promover un modelo de consumo más transparente y responsable en América Latina.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: