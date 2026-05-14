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14 may 2026 Actualizado 15:10

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Cali

Barrios de Cali tendrán trabajos de agua y energía este jueves

Habrá suspensión de acueducto en Colseguros y mantenimientos en varios sectores de la ciudad.

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Acueducto

Suspensión de agua (9:00 a.m. – 9:00 p.m.)

  • Colseguros – calle 10 a calle 12B entre carreras 32 y 34 (habrá carrotanque)

Reparaciones :

  • Chiminangos – Carrera 1C1 # 64A-42
  • Nápoles – Calle 3A # 79-22

Energía

Reparaciones

  • Meléndez – Carrera 94 con calle 2 (Circuito Pasoancho)
  • Km 15 y 17, vereda San Antonio – Circuito Kilómetro 18
  • La Herradura – Circuito La Sirena

Mantenimiento sin suspensión del servicio

  • Asturias – Calle 42 con carrera 24 (retiro de redes abandonadas)

Alumbrado público

Reposición de postes y luminarias

  • Km 18 – Corregimiento El Saladito

Reparación de luminarias

  • Santa Mónica Residencial
  • Vipasa
  • Los Álamos
  • La Flora
  • Aguacatal
  • Altos de Normandía
  • Los Alcázares

Alcantarillado

Mantenimiento

  • Lagunas Charco Azul y El Pondaje

Limpieza de sumideros

  • Cuarto de Legua
  • Unidad Deportiva El Coliseo

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