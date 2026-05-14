Barrios de Cali tendrán trabajos de agua y energía este jueves
Habrá suspensión de acueducto en Colseguros y mantenimientos en varios sectores de la ciudad.
Acueducto
Suspensión de agua (9:00 a.m. – 9:00 p.m.)
- Colseguros – calle 10 a calle 12B entre carreras 32 y 34 (habrá carrotanque)
Reparaciones :
- Chiminangos – Carrera 1C1 # 64A-42
- Nápoles – Calle 3A # 79-22
Energía
Reparaciones
- Meléndez – Carrera 94 con calle 2 (Circuito Pasoancho)
- Km 15 y 17, vereda San Antonio – Circuito Kilómetro 18
- La Herradura – Circuito La Sirena
Mantenimiento sin suspensión del servicio
- Asturias – Calle 42 con carrera 24 (retiro de redes abandonadas)
Alumbrado público
Reposición de postes y luminarias
- Km 18 – Corregimiento El Saladito
Reparación de luminarias
- Santa Mónica Residencial
- Vipasa
- Los Álamos
- La Flora
- Aguacatal
- Altos de Normandía
- Los Alcázares
Alcantarillado
Mantenimiento
- Lagunas Charco Azul y El Pondaje
Limpieza de sumideros
- Cuarto de Legua
- Unidad Deportiva El Coliseo