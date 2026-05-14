Millonario patrimonio caleño estaría en riesgo y podría afectar el servicio de aseo en la ciudad

La controversia que rodea el futuro de EMSIRVA y del servicio de aseo en Cali sigue creciendo tras la advertencia de la Contraloría General de la República sobre el riesgo en el que estaría el patrimonio de la ciudad.

Según el organismo de control, la posible afectación patrimonial sería cercana a los $800 mil millones debido a la incertidumbre jurídica sobre la titularidad de los cerca de 870.000 usuarios del servicio de aseo y de las bases de datos comerciales y operativas asociadas a EMSIRVA.

La Contraloría explicó que actualmente existe una disputa entre la empresa y los operadores privados sobre quién tiene el control de esos activos. Mientras que EMSIRVA sostiene que el catastro de usuarios debe regresar a la empresa al finalizar los contratos, los operadores aseguran que les pertenece porque han prestado el servicio durante más de 20 años.

La situación ya había sido advertida por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien pidió frenar la licitación adelantada por la empresa hasta aclarar jurídicamente qué pasará con esos usuarios y activos estratégicos.

Además, el organismo de control alertó que, aunque los contratos con los operadores terminaron el pasado 28 de enero, el servicio continúa prestándose sin un mecanismo contractual claramente definido. A esto se suma la reciente decisión del Tribunal Administrativo del Valle, que suspendió temporalmente la licitación para escoger nuevos operadores mientras avanzan las discusiones jurídicas sobre el proceso.