Mataron a dos adolescentes de 17 años en ataque sicarial en el oriente de Cali

Dos adolescentes de 17 años fueron asesinados a disparos en el oriente de Cali, en un hecho ocurrido en la carrera 26P con calle 103, en el barrio San Martín, cerca al Bulevar de Oriente.

Según la información preliminar, hombres armados atacaron a las víctimas en vía pública. En medio del ataque, las menores intentaron buscar refugio en una panadería del sector, pero fueron alcanzados por los disparos.

“Preliminarmente, se ha podido conocer que el doble crimen fue realizado por una persona conocida de las víctimas”, señaló el coronel Adrián Ramos, comandante del Distrito 4 de la Policía Metropolitana de Cali.

Las autoridades informaron que un equipo especial de investigación fue designado para esclarecer el doble homicidio y avanzar en la identificación y ubicación de los responsables.

De acuerdo con las primeras versiones conocidas por los investigadores, antes del crimen las víctimas habrían sostenido una discusión con el presunto agresor.

La Policía Metropolitana de Cali invitó a la ciudadanía a entregar información que permita dar con el paradero de los sicarios involucrados en este hecho ocurrido en el oriente de la capital del Valle del Cauca.