Antiguos predios de Frutalia serían un espacio de formación para cafeteros de Boyacá

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya recibió en la Casa de la Torre a Cafesom, una asociación de caficultores de Somondoco. Elizabeth Bermúdez, secretaria de agricultura explicó de qué se trata y por qué es importante resaltar este producto en el departamento.

La secretaria mencionó que los proyectos deben impactar desde la agroindustria, potencializar las regiones más importantes que tiene el Departamento de Boyacá, como la región del Valle de Tenza y el Oriente de Neira, que son regiones con unas condiciones agroclimáticas completamente favorables para las calidades especiales de café.

“Es por esto que la asociación y cultores de Somondoco ha generado una propuesta muy interesante: que los antiguos predios de Frutalia, que ahora están en nombre de la gobernación de Boyacá, se puedan convertir en un centro agroindustrial, turístico, de formación para los cafeteros de esta región”.

“El propósito es conformar una organización de segundo nivel con las asociaciones de cafeteros, productores independientes de esta región y que pueda dársele un giro diferente a estas instalaciones, que permita tener un centro especializado en taza de café, que pueda desarrollar procesos de agroindustria en donde el cuidado en la calidad, desde la postcosecha, micro centrales que cuidan las calidades del café, infraestructura y maquinaria para la transformación, busquen hacer una atención de procesos especiales, pero que esté conectado de manera integral al desarrollo empresarial y turístico de la región para que permita generar un proyecto de gran impacto a estas comunidades del departamento de Boyacá”.

Otro tema que se ha trabajado en estas mesas de diálogo, ha sido la inclusión productiva de las mujeres en esta región donde se resalte sus grandes capacidades, disciplina, perseverancia y de esta manera obtener un espacio de proyectos que realmente impacten los temas de mujeres rurales y campesinas con procesos de inclusión económica, autonomía, y que les permitan a ellas ser las protagonistas en este ejercicio e iniciativas en el departamento.

Por último, comentó la secretaria de agricultura, que se está trabajando con la Gobernación de Boyacá y la Asociación Nacional de Cafeteros, en una Feria Internacional del Café, la cual se va a realizar en Colombia a mediados de julio y agosto y por supuesto participarían cafeteros de Boyacá.

Aunque no es un hecho que los antiguos predios de Frutalia se conviertan en un espacio de formación para los cafeteros, sí es una idea centrada y ambiciosa para esta población.