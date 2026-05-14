Abogados denunciaron amenazas, seguimientos e intentos de infiltración

Tres lideresas han abandonado Puerto Wilches por amenazas de muerte / Foto: Cortesía para Caracol Radio

Justicia

Caracol Radio conoció en primicia que, los abogados penalistas Felipe Alzate Gómez y Simón Alberto Hernández Gómez presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas amenazas, seguimientos, hostigamientos e intentos de infiltración relacionados con el ejercicio de su actividad profesional.

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En la denuncia de seis páginas, los juristas señalaron que los hechos habrían comenzado desde el año pasado cuando asumieron la representación legal de víctimas en varios casos.

“Desde entonces, de manera progresiva, se han presentado seguimientos, amenazas, comportamientos irregulares y abiertamente hostiles dirigidos en nuestra contra”, indicaron en la denuncia.

Felipe Alzate, abogado penalista que denunció amenazas de muerte: Foto: Suministrada a Caracol Radio Ampliar Felipe Alzate, abogado penalista que denunció amenazas de muerte: Foto: Suministrada a Caracol Radio Cerrar

También se mencionó que uno de los hechos más graves ocurrió el pasado 26 de marzo, cuando una trabajadora de servicios generales de la firma de abogados fue abordada por dos hombres en motocicleta al salir de las oficinas ubicadas en el norte de Bogotá.

“Los individuos le preguntaron de manera insistente si conocía la firma ‘Alzate Hernández Asociados’ y, ante su negativa, le manifestaron que tenían conocimiento de que sí la conocía, pues trabajaba allí”, se lee en la denuncia.

Los abogados sostuvieron que este episodio evidenciaría “posibles labores de verificación, seguimiento o perfilamiento” sobre las personas vinculadas a su oficina.

En la denuncia también se advierte sobre un supuesto intento de acceso no autorizado a una cuenta asociada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), así como información entregada por una fuente reservada sobre posibles intentos de infiltración para obtener datos internos de los procesos que adelantan.

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Además, los juristas afirmaron haber sido objeto de descalificaciones públicas y señalamientos sin sustento.

“En espacios públicos, medios de comunicación y audiencias se nos han atribuido, sin fundamento alguno, conductas impropias o incluso delictivas, señalándonos de pertenecer a organizaciones criminales”, afirmaron.

En la denuncia también se menciona una llamada amenazante recibida por un integrante de su núcleo familiar el 9 de diciembre de 2025.

“Un sujeto masculino, en tono agresivo, profirió amenazas de muerte, exigiendo el abandono de una ciudad y advirtiendo consecuencias letales en caso de incumplimiento”, señalaron los abogados.

Simón Hernández, abogado penalista que denunció amenazas de muerte: Foto: Suministrada a Caracol Radio Ampliar Simón Hernández, abogado penalista que denunció amenazas de muerte: Foto: Suministrada a Caracol Radio Cerrar

Los denunciantes aseguraron que quienes realizaron la llamada tenían conocimiento previo de datos personales sensibles, como nombres, direcciones y números de contacto.

Para los abogados, todos los hechos descritos configuran un “patrón progresivo y sistemático de intimidación” que afecta no solo el ejercicio de su profesión, sino también a su entorno familiar y laboral.

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En la denuncia penal solicitaron a la Fiscalía investigar la posible comisión de los delitos de amenazas y constreñimiento ilegal, así como cualquier otra conducta punible que pueda establecerse durante la investigación.

Los abogados Alzate y Hernández también tienen otros casos como: el de Beatriz Niño Endara, quien denunció al exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, por violencia intrafamiliar agravada; William Dau, el caso de el Palo del Ahorcado, y Andrea Valdez, mujer que habría sido abusada por dos guardianes del INPEC.

El abogado Iván Cancino también denunció en los últimos días, que sus comunicaciones habrían sido interceptadas ilegalmente y se espera que radique la denuncia ante la Fiscalía en las próximas horas.

Esta es la denuncia: