Por ‘pelea’ de megapredio del Palo del Ahorcado condenan a más de 7 años a excorregidora

Caracol Radio conoció en primicia que el juez 12 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a la excorregidora de Mochuelo, Luz Elena Guerra Ladino, a 7 años y 8 meses de prisión, porque habría tramitado ilegalmente varios documentos, esto con el objetivo de favorecer a Rafael Forero, quien alega ser propietario de los tres lotes que integran La Azotea, que tiene más de 300 hectáreas y que es conocido como el Palo del Ahorcado.

Según el fallo de primera instancia, la exfuncionaria cometió los delitos de prevaricato por acción en concurso heterogéneo con prevaricato por omisión y falsedad en documento público.

Esto al haber pretendido entregarle ilícitamente al señor Rafael Forero los tres lotes ubicados en las montañas de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá.

Antecedentes

Hace cerca de 10 años, Eduardo Romano adquirió el predio con el propósito de empezar a construir; no obstante, después apareció Rafael Romero, quien reclama ser el dueño del predio.

Por estos hechos, se inició un pleito legal para definir la propiedad del Palo del Ahorcado.

En 2017 se radicó una querella que fue revisada por la entonces corregidora Luz Helena Guerra, quien emitió un fallo a favor de Forero, asegurando que era el verdadero propietario.

No obstante, dicha decisión fue investigada por la Fiscalía General de la Nación al haberse detectado presuntas fallas.

En el fallo de 76 páginas conocido por Caracol Radio, se concluyó que dicha decisión fue ilegal:

No tenía competencia: se falló sobre predios urbanos siendo autoridad rural.

Confundió predios: Forero reclamaba uno (matrícula 742 - Hacienda La Candelaria) y la exfuncionaria se pronunció sobre otros (Azotea 1, 2 y 3 - Hacienda El Chipo).

Ignoro pruebas técnicas oficiales que demostraron que eran terrenos diferentes.

No notificó a los verdaderos propietarios.

“La funcionaria decidió sobre bienes distintos a los solicitados en la querella, desconociendo el principio de congruencia”, señaló el juez.

Igualmente, dijo que Guerra Ladino “carecía de competencia para conocer el asunto, pues se trataba de predios ubicados en zona urbana” y añadió que “ignoró pruebas técnicas oficiales que advertían que el predio reclamado no correspondía con los terrenos objeto de la diligencia”.

En la argumentación, el juez también consideró que se “vinculó personas y matrículas inmobiliarias totalmente ajenas al objeto de la querella”.

También dijo que “la decisión no fue producto de error o negligencia, sino de una actuación consciente y arbitraria” y añadió que “se trató de una maniobra orientada a impedir el control de legalidad en segunda instancia”.

El juez también señaló que “la funcionaria fabricó un documento para justificar una omisión deliberada”.

En la sentencia de primera instancia, el juez expresó que “la acusada fue advertida en múltiples oportunidades de las irregularidades y aun así decidió continuar con el trámite”.

Y agregó que la excorregidora “actuó con pleno conocimiento de que su decisión era contraria al ordenamiento jurídico” y enfatizó que “el actuar fue caprichoso, arbitrario y orientado a favorecer la entrega de bienes ajenos”.

Caracol Radio consultó al abogado Felipe Alzate, abogado defensor de Eduardo Romano, afectado en este litigio judicial, quien aseguró que el fallo de 76 páginas representa “una decisión correcta, ponderada, basada en todos los medios de prueba allegados al marco del proceso judicial, y que reafirma lo que dijimos y hemos sostenido desde el principio: han existido verdaderas organizaciones criminales que hacen uso de funcionarios públicos para apropiarse ilícitamente de predios que no les corresponden, en este caso, las azoteas, donde justamente se encuentra el famoso palo del ahorcado”.

Añadió que dicho predio “cumple un papel importantísimo para la ciudad, y en específico para Ciudad Bolívar, porque es el sector donde tiene que seguir expandiéndose esta localidad”.

Este es el fallo: