Regreso de Colfuturo y apuesta por bilingüismo: la propuesta de Sergio Fajardo para la educación
El candidato presidencial Sergio Fajardo habló en Dos Puntos sobre sus propuestas con las que buscará llegar a Casa de Nariño el próximo 31 de mayo.
Regreso de Colfuturo y apuesta por bilingüismo: la propuesta de Sergio Fajardo para la educación
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...