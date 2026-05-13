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13 may 2026 Actualizado 20:51

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Regreso de Colfuturo y apuesta por bilingüismo: la propuesta de Sergio Fajardo para la educación

El candidato presidencial Sergio Fajardo habló en Dos Puntos sobre sus propuestas con las que buscará llegar a Casa de Nariño el próximo 31 de mayo.

Regreso de Colfuturo y apuesta por bilingüismo: la propuesta de Sergio Fajardo para la educación

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Lina María Vega

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Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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