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13 may 2026 Actualizado 13:44

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¿Saboteo al estatuto aduanero? Esto dice director de Dian y congresista señalado de boicot

Carlos Emilio Betancourt, director de la DIAN y el representante Álvaro Mauricio Londoño hablaron en 6AM W sobre el nuevo Estatuto Aduanero que debe aprobarse antes del 20 de junio.

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La sesión de primer debate en las comisiones conjuntas segundas de Senado y de Cámara de Representantes realizada este martes estuvo enmarcada por una fuerte polémica.

Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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