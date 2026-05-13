¿Saboteo al estatuto aduanero? Esto dice director de Dian y congresista señalado de boicot
Carlos Emilio Betancourt, director de la DIAN y el representante Álvaro Mauricio Londoño hablaron en 6AM W sobre el nuevo Estatuto Aduanero que debe aprobarse antes del 20 de junio.
¿Saboteo al estatuto aduanero? Esto dice director de Dian y congresista señalado de boicot
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La sesión de primer debate en las comisiones conjuntas segundas de Senado y de Cámara de Representantes realizada este martes estuvo enmarcada por una fuerte polémica.
Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...