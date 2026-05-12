Lista la fecha para el sentido del fallo en juicio contra exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado

Ibagué

Para el próximo 13 de julio quedó programada la audiencia de lectura de fallo en el juicio que se adelanta por el delito de peculado por uso contra el exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado y el exgerente del IMDRI, Alejandro Ortiz, por utilizar el estadio Manuel Murillo Toro para la celebración de una fiesta de cumpleaños en el año 2021.

Según la investigación, el 6 de marzo del año 2021 el escenario deportivo habría sido utilizado para la fiesta de cumpleaños de un hijo del exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, ese día habrían utilizado la cancha para jugar un partido de fútbol en el que participaron menores de edad, además de los camerinos en donde se habría partido una torta.

En la audiencia de alegatos de conclusión la fiscal 38 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública pidió al Juzgado Octavo Penal del Circuito de Ibagué condenar a los procesados, petición a la que se unió el delegado de la Procuraduría. Mientras que el abogado, Jaime Parra, representante judicial de la Alcaldía de Ibagué, solicitó que no sean condenados.

Caracol Radio consultó al abogado, Antonio París, especialista en temas penales, quien manifestó que sí los procesados son declarados culpables por el delito de peculado por uso, pueden incurrir en una pena entre los 16 y 72 meses.

“Quienes incurren en este de delitos, no tienen ningún beneficio por ser contra la administración pública, así sea una pena baja”, dijo el abogado, Antonio París.

Finalmente, el jurista resaltó que en el caso que sea condenado el exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado y el exgerente del Instituto Municipal para el Deporte, Alejandro Ortiz, habrá una segunda instancia a la que los procesados podrán acceder. Igualmente manifestó que, si el fallo es adverso para la Fiscalía, también habrá un segundo tiempo para este proceso judicial.