Alertan por ola de atracos de hombres armados contra conductores en el sur del Tolima

Tolima

El alcalde de San Antonio, José Dayler Lasso, se mostró preocupado por los constantes atracos cometidos por hombres armados contra los vehículos que se movilizan en la vía principal que conduce hacia el vecino municipio de Chaparral.

Según el alcalde, en los últimos dos meses se han cometido múltiples robos en el sector de El Pando, en el paso hacia el Cañón de Las Hermosas, donde han robado a conductores de vehículos de transporte público, particulares y hasta motociclistas.

“Llevamos un buen tiempo, por lo menos hace unos dos meses, en los que se nos está presentando esta situación. En diferentes sitios de la vía salen hombres encapuchados abordando a ciudadanos con armas de fuego y los despojan de sus pertenencias, dinero y todo lo que lleven a la mano”, indicó el alcalde Lasso.

De acuerdo con lo informado por el mandatario, se han cometido hasta tres atracos en una misma semana, casos de los cuales ya tiene conocimiento el Ejército Nacional, sin que hasta el momento las autoridades hayan tomado medidas al respecto.

“No hemos tenido respuesta ni de la Policía Nacional ni del Ejército. Ya puse en conocimiento también a nuestra gobernadora y al secretario de Seguridad del departamento para que nos ayuden con los coroneles tanto de la Policía como del Ejército a ponerle atención a esta situación que mantiene en zozobra al municipio de San Antonio”, señaló el mandatario.

El mandatario descartó que se trate de grupos armados como las disidencias de las Farc, por lo cual podría tratarse de delincuencia común. “Todo ocurre en territorio de Chaparral, pero por donde transitamos los sanantonianos a diario. No conocemos que sea por parte de algún grupo armado específico”, enfatizó.

El alcalde Lasso reclamó que la fuerza pública implemente retenes en la zona para impedir nuevos atracos.