Registraduría impulsa uso de la cédula digital por seguridad y biometría facial en Neiva

Neiva

La Registraduría Nacional destacó los beneficios de la cédula digital como una herramienta que facilita la identificación de los ciudadanos y fortalece la seguridad en diferentes trámites. “La identificación de esta cédula es a través de la biometría facial y evita la suplantación de las personas”, explicó Yanira Córdoba, funcionaria de la Registraduría de Neiva.

Según la entidad, uno de los motivos que ha impulsado el uso de este documento es la dificultad que presentan muchos ciudadanos en la lectura de sus huellas dactilares. Factores como la edad, el trabajo con materiales abrasivos y el uso frecuente de químicos han deteriorado las marcas biométricas. “Muchas personas ya no tienen una lectura fácil de sus huellas por temas laborales o por la edad”, indicó Córdoba.

La Registraduría recordó que la cédula digital puede portarse tanto en formato físico como en dispositivos móviles, permitiendo un acceso más rápido y práctico a diferentes servicios. Además, funciona como documento válido para viajar a países de la Comunidad Andina y del Mercosur, facilitando los procesos migratorios mediante reconocimiento facial.

La entidad señaló que la cédula digital es gratuita para quienes tramitan su documento por primera vez al cumplir la mayoría de edad. Para quienes deseen cambiar la cédula amarilla de hologramas, el trámite tiene un costo de 76.100 pesos y puede realizarse en cualquiera de las sedes de la Registraduría del país