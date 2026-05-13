Programa “Personería a tu barrio” llega a Bellavista para acercar servicios legales a los turbaquero

Con el propósito de eliminar las barreras entre la institucionalidad y la ciudadanía, la Personería Municipal de Turbaco puso en marcha el programa “Personería a tu barrio”. Esta estrategia está diseñada para descentralizar los servicios del Ministerio Público y llevar asesoría jurídica y social directamente a los diferentes sectores que conforman el municipio.

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La jornada inaugural de este programa tendrá lugar este jueves 14 de mayo en las instalaciones de la Biblioteca Municipal de Bellavista. Desde las 8:00 de la mañana hasta el mediodía, los habitantes del sector y zonas aledañas podrán acceder a un portafolio de servicios que incluye asesorías para la radicación de tutelas y derechos de petición, orientación para víctimas del conflicto armado y trámites relacionados con mediaciones.

Un componente clave de esta iniciativa es la participación de diversas empresas de servicios públicos domiciliarios y otras entidades aliadas. Esto permitirá que los asistentes resuelvan inquietudes o presenten reclamaciones sobre la prestación de servicios esenciales sin necesidad de desplazarse hasta las sedes administrativas centrales.

El personero municipal, Iván Roca, enfatizó que el objetivo principal es consolidar una institución presente y cercana que escuche las necesidades reales de la población. Según el funcionario, el programa busca no solo atender inquietudes puntuales, sino garantizar que la protección de los derechos fundamentales sea una realidad en cada rincón del territorio.

Con el despliegue de esta ruta de atención, la Personería de Turbaco reafirma su compromiso de promover la defensa de los ciudadanos mediante espacios de orientación efectiva, fortaleciendo el vínculo entre el Ministerio Público y las comunidades locales.