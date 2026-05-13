Más de 900 personas se inscriben al proyecto Reparación Transformadora en cinco departamentos

Con un balance positivo se cerraron las inscripciones en la mayoría de los 12 municipios priorizados. Con un resultado de más de 900 personas en los componentes de fortalecimiento a unidades productivas, formación para el empoderamiento jurídico, primeros auxilios sicológicos, primeros auxilios sicológicos y la metodología Barrilete para la resiliencia comunitaria.

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Municipios como: Orito, Mocoa, en Putumayo, Caucasia y Tarazá, en el departamento de Antioquia, están listos para la etapa de evaluación. El programa de Programas Especiales para la paz - Fondo Paz en alianza con la Universidad de Cartagena siguen convocando a los campesinos y campesinas víctimas del conflicto en Bolívar, El Carmen de Bolívar y San Jacinto, en Norte de Santander Sardinata, El Zulia y Bucarasica, Caquetá, San Vicente del Caguán, Belén de los Andaquíes y Florencia, para que se animen a participar en los programas de formación en: Primeros auxilios psicológicos, Taller de resiliencia comunitaria, Empoderamiento jurídico para la paz y Fortalecimiento de unidades productivas, hasta mañana 12 de mayo de 2026, con el fin de seguir garantizando estas oportunidades de participación en Bolívar, Caquetá, Putumayo, Norte de Santander y Antioquia.

Todas y todos los interesados podrán acceder a la convocatoria a través de las página web de la Universidad de Cartagena www.unicartagena.edu.co y la página web de Fondo Paz https://fcp.gov.co/. Así mismo, contactar al equipo técnico y de apoyo departamental a través del correo operativofondodepaz@unicartagena.edu.co y línea whatsaap: 323 329 7468 desde donde se les brindará el acompañamiento necesario para que la inscripción se realice de manera exitosa.

Los municipios priorizados contarán con una agenda estructurada en cuatro componentes estratégicos:

∙ Fortalecimiento de 444 unidades productivas, mediante caracterización integral, formulación de planes de acción, extensionismo participativo y dotación productiva.

∙ Formación empresarial y comercial, que incluye un diplomado de 120 horas en buenas prácticas agropecuarias, empresarismo y asociatividad, además de estrategias de integración a mercados locales y regionales.

∙ Empoderamiento jurídico, a través de una Escuela para la Paz que certificará a 120 líderes comunitarios en herramientas jurídicas para la defensa de derechos y la incidencia territorial.

∙ Salud mental y resiliencia comunitaria, con talleres de primeros auxilios psicológicos y metodologías participativas orientadas a fortalecer el tejido social.