Cartagena recibe la Escuela de Verano Dg2 2026: cumbre mundial de educación y transformación social

En un hecho sin precedentes para el ecosistema de educación superior del país y bajo la consigna “Por una universidad de impacto que transforma el mundo”, la Red Dg2 conformada por líderes de cuatro continentes, se reunirá en Colombia para pensar y rediseñar la educación superior hacia el horizonte del año 2050.

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UNIMINUTO fue seleccionada, por su modelo y apuesta educativa, como anfitriona de la 11. ª Edición de la Escuela de Verano de la Red Dg2. Del 10 al 16 de mayo de 2026, Bogotá y Cartagena de Indias son el epicentro de reflexión global sobre el futuro de la educación superior y la transformación social que vive la sociedad a nivel mundial.

En La Heroica, la agenda se desarrollará del miércoles 13 al viernes 15 de mayo, con la temática: “la universidad, la arquitecta del futuro”, que incluye visitas de campo a los colegios Minuto de Dios en Rosedal y Mandela Visita, uno de los sectores más vulnerables de la ciudad para conocer los modelos de innovación y el rol del Minuto de Dios en educación con colegios y UNIMINUTO.

Dentro de las temáticas a desarrollar los expertos hablarán de la Universidad al 2050, del modelo de la universidad al de multiversidad con la integración de plataforma de aprendizaje en línea en la era de las microcompetencias.

La Red Dg2 agrupa un consorcio de excelencia académica que integra a 20 de las universidades más influyentes del mundo francófono y francófilo, incluyendo instituciones de élite como la Universidad de Ginebra, la Universidad Laval de Quebec y la Universidad de Estrasburgo, entre otras.

Para el Padre Harold Castilla Devoz, Rector General de UNIMINUTO, este encuentro reafirma el rol de la academia ante los desafíos de la educación superior y la necesidad de una ciencia abierta con propósito social en la era de la Inteligencia Artificial. El Rector destaca: "Recibir la Escuela de Verano Dg2 es un reconocimiento a la capacidad de UNIMINUTO para armonizar la excelencia académica con la pertinencia social en contextos de alta complejidad. Estamos liderando una inteligencia colectiva que proyecta la universidad del futuro como un actor central en la toma de decisiones públicas. Es imperativo que el conocimiento trascienda las fronteras institucionales y se consolide como el motor fundamental del bienestar y el desarrollo de todas las personas, las comunidades y los territorios“.

Un Laboratorio de Innovación Adaptativa

La agenda del evento abordará temas críticos como la gobernanza ágil basada en datos, el bienestar de la comunidad universitaria y la implementación ética de la Inteligencia Artificial (IA) para potenciar una pedagogía más humana.

En Cartagena, el jueves 14 de mayo en horas de la mañana, los delegados realizarán visitas de campo a los colegios Minuto de Dios en Rosedal y MandelaVisita, uno de los sectores más vulnerables de la ciudad para conocer los modelos de innovación y el rol del Minuto de Dios en educación con colegios y UNIMINUTO donde materializa su proyección social en comunidades vulnerables, validando modelos de éxito que son hoy objeto de estudio internacional: "UNIMINUTO funciona como un laboratorio de innovación adaptativo que prioriza al estudiante en el centro del ecosistema. Precisamente, nuestra apuesta es por una educación que no obligue al estudiante a amoldarse a estructuras rígidas, sino que la universidad sea la que se adapte a su realidad, a su territorio, a los ritmos individuales y a los proyectos de vida e intereses de cada estudiante; un modelo disruptivo, que se está convirtiendo en un referente global. En esta Escuela de Verano, demostramos que es posible construir una educación superior de vanguardia, profundamente humanista y capaz de generar un impacto tangible en el tejido social”, afirma la Dra. Stéphanie Lavaux, Vicerrectora General Académica de UNIMINUTO y Vicepresidenta de la Red Dg2.

Dentro de los expertos internacionales invitados por la Red a liderar talleres de prospectiva y acción educativa hacia el año 2050 se destacan:

• Hilligje van’t Land: Secretaria General de la Asociación Internacional de Universidades (IAU), referente global en la transformación de la educación superior.

• Laurence Bertoux: Directora de Innovación en la Vicepresidencia para los Futuros del Aprendizaje del Tecnológico de Monterrey, pionera en modelos pedagógicos disruptivos.

• Philippe Parmentier: Director de la Administración de la Enseñanza y la Formación de la Universidad Católica de Lovaina (UCLouvain), experto en metodología científica de prospectiva.

Al reunir a los máximos directivos de 20 universidades de clase mundial, el encuentro busca ser un “laboratorio de ideas y acción” que transforma el capital de experiencia acumulado en acciones concretas que permitan a la universidad recuperar su rol como actor central en la orientación de los cambios tecnológicos y sociales. El compromiso final de esta alianza internacional es co-crear una posición común que garantice que la universidad del mañana no sea solo un lugar, sino un ecosistema vivo e inclusivo capaz de liderar el conocimiento científico y la transformación social hacia el año 2050.