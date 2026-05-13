Incendio en el barrio Manga dejó un taxi en pérdida total
El Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió la emergencia que no dejó lesionados
Un vehículo tipo taxi de placas WGL-720 resultó completamente incinerado por razones que son materia de investigación, en plena Av. Jiménez del barrio Manga.
El Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió la novedad con una máquina y varias unidades, pero fue demasiado tarde para evitar que el automotor se consumiera por la fuerza de las llamas. El suceso produjo pánico entre conductores y transeúntes, que temían una explosión o que el fuego se extendiera hacia otro carro.
Por su parte, las autoridades no reportan personas lesionadas en el hecho que se presume, ocurrió por una falla mecánica.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.