Dimar advierte incremento de la sensación térmica en el Caribe por persistencia de tiempo seco

El Caribe colombiano atraviesa una fase crítica de tiempo seco que impacta directamente en las condiciones climáticas de la región. De acuerdo con el reporte de la Dirección General Marítima (Dimar), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), la interacción de diversos factores atmosféricos está limitando de manera significativa la formación de precipitaciones, lo que ha derivado en un aumento progresivo del calor.

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Entre las condiciones predominantes se destaca una reducción marcada del vapor de agua en la atmósfera, lo que impide la creación de nubes asociadas a tormentas. Este fenómeno se ve agravado por la presencia de una masa de aire cálida y seca que funciona como un “tapón térmico”, inhibiendo cualquier desarrollo de nubosidad. Además, el fortalecimiento de las altas presiones en el Atlántico Norte ha intensificado los vientos alisios, favoreciendo cielos mayormente despejados y el descenso de aire seco sobre el litoral.

Impacto en la sensación térmica

Como consecuencia directa de este panorama meteorológico, se prevé un incremento notable en la sensación térmica durante las próximas jornadas, afectando especialmente a las zonas costeras y los centros urbanos. Según las estimaciones del Servicio Meteorológico Marino Nacional, las temperaturas percibidas oscilarán entre niveles altos y extremos en diversos puntos de la geografía caribeña.

En ciudades como Cartagena y Barranquilla, se esperan sensaciones térmicas de hasta 37°C y 38°C respectivamente, mientras que en Riohacha la cifra podría ascender a los 40°C. El punto de mayor intensidad se proyecta en la zona de Coveñas, donde el termómetro de percepción ciudadana podría alcanzar los 41°C. Por su parte, las islas de San Andrés y Providencia mantendrán registros más estables entre los 30°C y 32°C.

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante la persistencia de estas condiciones, la Autoridad Marítima Colombiana instó a la comunidad a seguir las directrices emitidas por las autoridades locales y los organismos de gestión del riesgo para evitar afectaciones por el calor.

Asimismo, la entidad recordó la importancia de consultar permanentemente los reportes meteomarinos actualizados a través de los canales oficiales de la Dimar y el CIOH, con el fin de estar informados sobre la evolución de este fenómeno climático que afecta el bienestar y las actividades cotidianas en el norte del país.