Enfermeras de Coosalud en Cúcuta se encadenan para reclamar salarios

Dos meses de salarios les adeudan a mas de cien profesionales en Coosalud / Foto Cortesía

Cúcuta

Una muy mala celebración del día de la enfermera tuvieron las trabajadoras en la Empresa Prestadora de Salud Coosalud frente a la crisis económica que están atravesando por falta de pago.

La situación es tan compleja, que las llevó a encadenarse en las últimas horas en la sede de la entidad para reclamar dos meses de salario que les adeudan.

Una de las afectadas dijo a Caracol Radio “estamos viviendo una situación muy difícil, trabajamos pero no hemos obtenido pago, no tenemos una respuesta y para cualquier persona es duro trabajar en esa circunstancia”.

Otra señaló que “en nuestras familias no la están pasando bien, las responsabilidades, compromisos no dan espera, pero ademas nadie nos da una respuesta para ver cuando pagan”.

Son más de cien profesionales de la salud en esa Eps que hoy están reclamando que la empresa se ponga al día en el pago de sus salarios.