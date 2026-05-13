Poniéndole la Cara a los Jóvenes: el nuevo formato que pone a prueba a los lideres del país

Poniéndole la Cara a los Jóvenes es la iniciativa de Prisa Inspira, el tanque de innovación y conversación pública de Prisa Media, que busca aportar al contexto social desde una premisa: Colombia no puede darse el lujo de tener un presidente que no conozca, no sienta y no pueda responder a las realidades de su generación más numerosa.

Es que, son más de 13 millones de jóvenes que tienen voz y que quieren ser escuchados sin intermediarios.

El formato reúne en esta oportunidad a candidatos presidenciales y entes de control con jóvenes de distintas regiones, trayectorias y realidades, para exponer —desde sus propias historias— las principales tensiones del país. Más que entrevistas, se trata de conversaciones abiertas donde se confrontan visiones sobre seguridad, educación, salud, medio ambiente, equidad, oportunidades y hasta consumo de sustancias.

La apuesta central es fortalecer la democracia a través del diálogo. En un contexto de polarización, la iniciativa promueve valores como el respeto por la diferencia, la construcción de acuerdos y el reconocimiento de la dignidad del otro, especialmente cuando se parte desde orillas opuestas.

En el proceso, también se pretende visibilizar problemáticas estructurales desde los territorios: la deforestación, las economías ilegales, la falta de acceso a servicios básicos, la desigualdad de género y las barreras para la juventud; en un espacio que conecta realidades con propuestas que podrían convertirse en política pública.

Prisa Inspira plantea así un ejercicio de participación que combina contenido periodístico, conversación social y reflexión estratégica, con el objetivo de incidir en la forma en que se construyen las agendas públicas.

Espere el primer capítulo el próximo 15 de mayo.