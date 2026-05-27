Soberanía alimentaria: otro desafío en el Cauca en medio del conflicto

La seguridad y la soberanía alimentaria fueron los ejes centrales de la conversación “Territorio, alimentación y paz”, sostenida por Proyecto Cauca, de Prisa Inspira. Para dos expertos, el conflicto armado no solo afecta la seguridad del territorio: también la posibilidad de que las comunidades produzcan, accedan y decidan sobre sus propios alimentos.

Camilo González Posso, presidente de Indepaz, aseguró que en el departamento confluyen múltiples disputas por el control territorial, el agua, la biodiversidad y las economías ilegales. Además, advirtió que el crecimiento de cultivos ilícitos y otras actividades ilegales ha reducido los espacios destinados a la producción de alimentos y deteriorado las condiciones de vida de las comunidades rurales. Eso, en un contexto en el que “la gran potencialidad del Cauca es su gente”, afirmó.

Por su parte, Adriana Torres, coordinadora de la Línea de Justicia Económica de Dejusticia, alertó sobre el impacto de la inseguridad alimentaria y la malnutrición en niños, niñas y poblaciones rurales. La experta señaló que estas deben analizarse tanto desde el acceso alimentario, como desde factores como el agua potable y la capacidad de las comunidades para sostener sus propios sistemas alimentarios. “La alimentación también reconstruye tejido social”, enfatizó.

Los expertos coincidieron en que el Cauca necesita políticas públicas integrales que fortalezcan la economía campesina, garanticen seguridad territorial y permitan avanzar hacia modelos de desarrollo sostenibles. Además, insistieron en que hablar de alimentación en el departamento implica hablar de paz, autonomía y reconstrucción comunitaria.

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