Cayó “La Virgen”: banda que vendía droga en parques de Cali y que usaba empaques para atraer menores

Una red de microtráfico señalada de delinquir en parques públicos del norte de Cali fue desmantelada tras más de 16 meses de investigación. El grupo delincuencial, conocido como “La Virgen”, estaría detrás de la venta de marihuana, bazuco y cocaína en espacios frecuentados por niños, adolescentes y deportistas en el barrio Floralia.

Durante el operativo fueron realizados 15 allanamientos que dejaron 13 presuntos integrantes capturados, además de la incautación de un arma de fuego, proveedores para arma traumática, celulares, dinero en efectivo y más de mil dosis de sustancias estupefacientes listas para su comercialización.

Según las investigaciones, la organización habría tomado el control de los parques La Virgen, La Muller y Kokoriko, así como callejones y zonas recreativas del sector, donde presuntamente distribuían droga en horarios definidos y hasta mediante domicilios.

Las autoridades señalan que el grupo criminal utilizaba estrategias para ocultar los estupefacientes en bancas, árboles y hasta en el cuerpo de los expendedores. Además, las sustancias eran empacadas con colores y figuras llamativas, una modalidad que, según la investigación, buscaba captar la atención de menores de edad.

El expediente judicial también reveló que la estructura estaría conformada por dos familias dedicadas al almacenamiento, distribución y comercialización de droga desde finales de 2024, generando violentas disputas por el control del microtráfico en la zona.

Entre los capturados aparece Miguel Ángel García Aullón, señalado de ser uno de los cabecillas y de coordinar la distribución de drogas mediante videollamadas. También fue judicializada Gladis Yanira Buitrago Jurado, quien presuntamente reclutaba personas para vender estupefacientes cerca del parque La Virgen.

Otra de las procesadas es Alix Dayan Solarte Buitrago, quien, según la investigación, manejaba las finanzas, coordinaba domicilios y administraba el dinero producto de las ventas ilegales.

De acuerdo con las autoridades judiciales, la organización estaría vinculada a por lo menos 18 hechos delictivos relacionados con tráfico de estupefacientes y control criminal en parques públicos de Floralia.

Los procesados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Ninguno aceptó los cargos y un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.