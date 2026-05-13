Colombia vive el cuarto Rosario Nacional con la Consagración al Inmaculado Corazón de María

En el marco de los 109 años de la aparición de la Virgen de Fátima, Colombia se une este miércoles 13 de mayo al Cuarto Rosario Nacional bajo el lema “La Paz y la Reconciliación de Colombia se construyen desde la conversión de tu corazón”.

Según los seguidores de este día religioso, el Cuarto Rosario Nacional se une también al llamado del Papa León XIV, quien manifestó su preocupación por la situación de violencia que se vive en Colombia.

“Exhorto a todos a rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz.” Asimismo, los Obispos desde la Conferencia Episcopal de Colombia invitan “a no caer en la indiferencia (…) y a construir caminos de reconciliación frente a las múltiples emergencias que vive el país“, dijo el Pontífice.

¿Cómo será la jornada del Cuarto Rosario Nacional?

La Catedral Primada de Colombia dará inicio a la Jornada de Oración abriendo sus puertas desde las 10:00 am, para dar comienzo a las 11:00 a.m. al rezo del Santo Rosario, la Santa Misa y la Consagración del país al Inmaculado Corazón de María.

Luego a las 5:00 p.m. se continuará con la Adoración Eucarística en la Catedral Primada y el rezo del Santo Rosario con Antorchas en la Plaza de Bolívar a las 6:00 p.m.

Esta iniciativa es liderada por laicos católicos comprometidos que representan diferentes apostolados y comunidades de oración, y será presidida por monseñor Francisco Javier Múnera Correa, Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y monseñor Sergio Raúl Pulido Gutiérrez, Párroco y Delegado Arzobispal para la Basílica Metropolitana de Bogotá y Primada de Colombia.

La intención central del Santo Rosario es orar a la Santísima Virgen para que interceda a Dios por la conversión de los colombianos, para alcanzar la paz y se ofrecerá de manera especial por las víctimas de la violencia, por quienes sufren hambre y persecución, por las personas privadas de la libertad y sus familias, por los gobernantes y las Fuerzas Militares.