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13 may 2026 Actualizado 17:20

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Cali

Madre e hijo reportados como desaparecidos en Florida, Valle, fueron hallados enterrados

Mireyda Ordóñez y su hijo de 11 años habían sido vistos por última vez el pasado 19 de abril en zona rural del municipio

Intensifican la búsqueda de madre e hijo desaparecidos en Florida, Valle

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Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Mireyda Ordóñez, de 35 años, y su hijo de 11 años, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 19 de abril en el municipio de Florida.

Madre e hijo fueron vistos por última vez en el corregimiento San Antonio de los Caballeros, zona rural de esta población del Valle del Cauca.

De acuerdo con la información preliminar, los cuerpos fueron encontrados enterrados en el patio de la vivienda donde residía la mujer, ubicada en el mismo corregimiento. El hallazgo fue reportado por familiares.

Al lugar llegaron unidades del CTI de la Fiscalía y de Policía Judicial del Valle del Cauca, que adelantan las labores investigativas y de inspección técnica.

Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Mireyda Ordóñez, de 35 años, y su hijo de 11 años

Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Mireyda Ordóñez, de 35 años, y su hijo de 11 años

Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Mireyda Ordóñez, de 35 años, y su hijo de 11 años

Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Mireyda Ordóñez, de 35 años, y su hijo de 11 años

Las autoridades investigan si este caso tendría relación con el presunto suicidio de un hombre ocurrido en zona rural de Santander de Quilichao, quien, al parecer, habría sido la pareja sentimental de Mireyda Ordóñez.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias de este crimen.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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