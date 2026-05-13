Los Rolling Ruanas se presentarán en Paipa este fin de semana

Con motivo de la celebración del Festival de la Ruana, el Pañolón, la Almojábana y el Amasijo, se realizará por primera vez en la Plaza de Mercado Raíces de Paipa, llevando esta tradición cultural al corazón vivo del municipio.

Se celebrará el 16 y 17 de mayo en la Plaza de Mercados Raíces, rindiendo homenaje al público campesino boyacense con desfiles, esquilado de ovejas, gastronomía típica, concurso de hilanderas, entre otros, así lo indicó Belén Osorio, secretaria de Cultura de Paipa.

“En el mismo lugar van a encontrar toda la disposición de la gastronomía y nuestros tradicionales amasijos como las almojábanas, los pandeyucas, las garullas, las regañonas, las carisecas, la mantecada y todas esas delicias que hacen las paipanas y los paipanos; al lado del queso paipa, del masato, todas esas delicias, junto a los tejidos que están mucho más inspirados nuestros tejedores con este nuevo lugar y tienen esa exposición bellísima”, indicó.

La música carranguera y campesina no puede faltar, las danzas tradicionales y por supuesto las ovejas porque ellas son las reinas, serán los protagonistas de este evento para propios y visitantes. “Vamos a tener una exposición tipo granja para que las familias, los niños interactúen con las ovejitas y reconozcamos e identifiquemos esa esencia de ser paipanos y ser boyacenses desde nuestra tradición, que son nada más y nada menos que los Rolling Ruanas .

La agrupación de los Rolling Ruanas, se presentarán el día sábado 16 de mayo en la plazoleta de mercados, Raíces de Paipa. Este festival reúne cada año a miles de visitantes para honrar las raíces boyacenses y la labor de los artesanos locales.