La nueva sede del Hospital Regional de Sogamoso amplió en un 192 % la capacidad de consulta externa

Se dio a conocer que el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E ya cuenta con la apertura oficial de la Sede de Especialistas Julio Sandoval Medina, un espacio que sin duda estará destinado a ampliar y mejorar la atención médica especializada para los usuarios de Boyacá y provincias cercanas.

La nueva Sede Julio Sandoval Medina cuenta con 27 consultorios especializados destinados a servicios como anestesia, cirugía dermatológica, cirugía general, cirugía ginecológica laparoscópica, cirugía maxilofacial, cirugía oral, cirugía pediátrica, cirugía plástica y estética, cirugía vascular en consulta, dermatología, infectología, medicina familiar, medicina interna, neurocirugía, neurología, nutrición y dietética, ortopedia y traumatología, pediatría, psicología, psiquiatría, terapia ocupacional, urología en consulta, además de servicios de apoyo como clínica de heridas, fonoaudiología y terapia del lenguaje, y toma de muestras de laboratorio clínico.

Hay que mencionar que la sede principal del Hospital Regional de Sogamoso continuarán funcionando ocho consultorios destinados a la prestación de servicios como cardiología, gastroenterología, ginecobstetricia y obstetricia, medicina física y rehabilitación, atención posparto, consulta de recién nacidos, atención materno fetal, vacunación y procedimientos especializados en gastroenterología, cirugía vascular y urología.

En la sede principal del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. se proyecta la ampliación del servicio de UCI en 2 unidades y, en hospitalización, la ampliación en 20 camas, mientras se surte el proceso de aprobación del proyecto de ampliación del servicio de urgencias. Así mismo, se contempla la creación de una sala de cirugía para ginecobstetricia y la ampliación del área de transición de urgencias con 15 poltronas, 2 consultorios y una nueva área para facturación.

En el servicio de urgencias, el hospital amplió su capacidad con áreas de observación para pacientes pediátricos, adultos y urgencias obstétricas, además de nueve consultorios de urgencias y cuatro salas de procedimientos, pasando de una única sala a cuatro espacios habilitados para una atención más oportuna y resolutiva.

El Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya; el Alcalde de Sogamoso Mauricio Barón Granados y gerentes del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. y la E.S.E. Salud Sogamoso verificaron durante esta semana el funcionamiento de servicios habilitados en la sede Julio Sandoval Medina.