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13 may 2026 Actualizado 13:39

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Investigan amenazas contra líder religioso en Cartagena: estarían relacionadas con política

Miguel Arrázola es el pastor de la comunidad Ríos de Vida

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena
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Las autoridades en Cartagena investigan un panfleto que amenaza al líder religioso Miguel Arrázola Pineda, al parecer, por su posición política en favor de un candidato a la presidencia de Colombia.

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Esta no sería la primera intimidación contra Arrázola, reconocido en la ciudad por sus planteamientos sobre la situación del país, oposición contra las ideas de izquierda, y por haber participado en otros procesos democráticos en años anteriores.

“Hoy, con el corazón en llamas y la voz que no se me quiebra, hablo desde las mismas sombras que quisieron silenciarme. No fue una amenaza sutil, fue directa y decía calla o te callamos para siempre, en el panfleto”, manifestó el pastor.

Por ahora, no se ha logrado confirmar la veracidad de los mensajes ni la proveniencia exacta de los mismos.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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