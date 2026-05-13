Investigan amenazas contra líder religioso en Cartagena: estarían relacionadas con política

Las autoridades en Cartagena investigan un panfleto que amenaza al líder religioso Miguel Arrázola Pineda, al parecer, por su posición política en favor de un candidato a la presidencia de Colombia.

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Esta no sería la primera intimidación contra Arrázola, reconocido en la ciudad por sus planteamientos sobre la situación del país, oposición contra las ideas de izquierda, y por haber participado en otros procesos democráticos en años anteriores.

“Hoy, con el corazón en llamas y la voz que no se me quiebra, hablo desde las mismas sombras que quisieron silenciarme. No fue una amenaza sutil, fue directa y decía calla o te callamos para siempre, en el panfleto”, manifestó el pastor.

Por ahora, no se ha logrado confirmar la veracidad de los mensajes ni la proveniencia exacta de los mismos.