Capturadas dos personas que pretendían traficar monos en sus partes íntimas hacia República Dominica

En el marco de la Estrategia Nacional para la Protección del Capital Natural, la Policía Nacional, logró un importante resultado operativo en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Cartagena.

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Gracias a las actividades de control y prevención realizadas por los uniformados de la Estación de Policía del Aeropuerto, enfocadas en la protección de los recursos naturales, se logró la captura en flagrancia de dos ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes pretendían trasladar de manera ilegal tres especímenes de fauna silvestre hacia el exterior del país.

Estas personas intentaban sacar del país dos monos cariblancos (Cebus albifrons) y un mono aullador (Alouatta seniculus), valorados en más de 26 millones de pesos.

Las especies, que se encuentran en estado de conservación y son protegidas por la legislación ambiental colombiana, eran transportadas adheridas a las partes íntimas de los capturados, lo que evidencia una práctica cruel y violatoria de los derechos de los animales, además de constituir un grave atentado contra la biodiversidad nacional.

Debido a las condiciones en las que era transportado, uno de los primates, el mono aullador, no logró sobrevivir.

Los capturados, una mujer de 27 años y un hombre de 26, naturales de La Jagua de Ibirico (Cesar), fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 328 y 328A del Código Penal, relacionados con el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales y el tráfico de especies silvestres.

Asimismo, los especímenes incautados fueron puestos bajo custodia de la autoridad ambiental EPA Cartagena, entidad encargada de su valoración y proceso de recuperación.

“Los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y tráfico de especies silvestres castigan con prisión y multas a quien explote, trafique o aproveche especies fáunicas, forestales o biológicas sin autorización, con penas que van de 60 a 135 meses”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, reitera su compromiso con la defensa del capital natural del país, intensificando los controles en puntos estratégicos como terminales aéreas y pasos fronterizos.

Estos resultados reafirman la importancia de la cooperación ciudadana y del trabajo interinstitucional para enfrentar el tráfico ilegal de fauna, un delito que atenta contra la biodiversidad y el equilibrio de nuestros ecosistemas. La institución continuará actuando con firmeza para proteger la vida en todas sus formas.