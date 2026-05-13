Capturado hombre en Arroyohondo- Bolívar tras cobrar presunta extorsión

La Policía Nacional en una contundente operación adelantada por uniformados del grupo GAULA Bolívar, fue capturado en flagrancia alias de ‘El Flaco’, justo en el momento en que recibía dinero producto de una presunta extorsión en el municipio de Arroyohondo, Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según las investigaciones, este sujeto venía intimidando a un comerciante propietario de un establecimiento abierto al público, exigiéndole cinco millones de pesos para no atentar contra su vida ni la de su familia, y permitirle seguir trabajando tranquilamente.

Según los investigadores el sujeto se hacía pasar como integrante del grupo criminal ‘Los Pepes’, y realizaba las amenazas mediante modalidad mixta, presuntamente siguiendo órdenes de un hombre privado de la libertad.

Durante el operativo, realizado en plena calle principal del municipio, los policías lograron sorprender al delincuente cuando recibía el cobro extorsivo. En su poder fueron hallados dos millones de pesos en efectivo y un teléfono celular.

Además, se conoció que este individuo ya tenía anotaciones judiciales por los delitos de extorsión y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Seguimos adelantando acciones contundentes para proteger a nuestros comerciantes y ciudadanos. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier caso de extorsión a través de la línea 165 del GAULA. La denuncia oportuna permite actuar de manera rápida y efectiva contra estos delincuentes”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante Departamento Policía Bolívar.