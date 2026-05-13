Hombre que habría abusado sexualmente de su hijastra fue enviado a prisión

Justicia

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a prisión a un hombre que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación habría abusado sexualmente de su hijastra de 12 años en Bogotá.

Los elementos materiales probatorios que presentó el fiscal en medio de la audiencia fueron tan contundentes que el juez decidió imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra el procesado.

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Investigan caso de abuso sexual contra una niña de tres años en Bogotá. Foto: Getty Images Ampliar Investigan caso de abuso sexual contra una niña de tres años en Bogotá. Foto: Getty Images Cerrar

También señaló, en medio de la diligencia que fue reservada para garantizar que la menor que habría sido violentada no sea revictimizada, que el sujeto representa un peligro para la sociedad y la preadolescente, que deberá recibir atención médica y psicológica.

“De acuerdo con las actividades investigativas adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), los hechos habrían ocurrido desde noviembre de 2025, periodo en el cual el procesado, al parecer, aprovechaba los momentos en los que la menor de edad quedaba bajo su cuidado para obligarla a observar videos con contenido pornográfico y abusarla”, detalló la Fiscalía.

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Imagen de archivo - Colprensa. Ampliar Imagen de archivo - Colprensa. Cerrar

También se logró establecer que el padrastro, al parecer, le enviaba mensajes intimidantes a la víctima con el propósito de evitar que informara a su madre sobre los abusos a los que estaba siendo sometida.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá le imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, cargo que no fue aceptado por el investigado.

La captura del individuo se efectuó por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en una vía pública de la localidad de Kennedy en Bogotá, en cumplimiento de una orden judicial.